Rozczarowanie co miesiąc. Tylko co trzeci Polak jest zadowolony z wynagrodzenia

Tylko co trzeci Polak jest zadowolony ze swoich zarobków. Wyraźnie niezadowolonych jest czterech na dziesięciu. Jednocześnie większość z nas twierdzi, że dobrze sobie radzi z negocjowaniem pensji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

4 na 10 badanych jest wyraźnie niezadowolonych ze swoich zarobków (Shutterstock.com, Fot: baranq)

Od wielu miesięcy pracodawcy narzekają, że bardzo trudno jest im zapewnić wakaty w firmie, a pracownicy, których uda się pozyskać, wcale niekoniecznie mają ochotę dłużej zagrzać miejsce w firmie. Czy ta trudna dla pracodawców sytuacja skłania ich do podnoszenia wynagrodzenia, tak by zachęcić jak najwięcej kandydatów? Z badania przeprowadzonego przez Grupę Pracuj wynika, że niekoniecznie.

- Najnowsze badania Pracuj.pl pokazują, że jesteśmy w tym zakresie mocno podzieleni. Najwięcej, bo 4 na 10 (39 proc.) z badanych Polaków, nie jest zadowolonych z obecnego wynagrodzenia. Co trzeci myśli o swoich zarobkach pozytywnie, również co trzeci – nie ma na ten temat określonego zdania – czytamy w raporcie.

Podobnie pod kątem liczb przedstawiają się opinie badanych dotyczące porównania ich poziomu zarobków w stosunku do posiadanych umiejętności i doświadczenia. Tylko 33 proc. badanych uważa swoją pensję za adekwatną do swojego CV, negatywnie tą relację ocenia 37 proc. Co naturalne, największymi optymistami są pracownicy w wieku 18-24.

Obejrzyj: Ograniczenie szarej strefy w paliwach. "Więcej inwestujemy w energetykę"

Niezadowolenie dużej części badanych może wynikać także z coraz szerszego dostępu do wiedzy o średnich zarobkach w wielu branżach. Aż 50 proc badanych przez zarobki.pracuj.pl twierdzi, że dobrze się orientuje w tym, jak wypadają na tle innych osób z branży pod kątem wynagrodzenia. Tylko 14 proc. respondentów nie zgadza się z takim stwierdzeniem. Taka świadomość to ważna motywacja do zmiany pracy lub decyzji o negocjacji podwyżki.

Trudne negocjacje płacowe

Według badań zarobki.pracuj.pl, starania o podwyżkę są wyzwaniem znanym większości badanych. W ciągu ostatnich dwóch lat starało się o nią 51 proc. respondentów. Znacznie mniej, bo tylko co czwarty badany twierdzi, że podwyżki otrzymywał zawsze z inicjatywy przełożonego.

Negocjacji zarobków nie ułatwiają postawy części firm, w których pracownicy nie są świadomi, w jaki sposób i na jakich zasadach mogą ubiegać się o wyższe wynagrodzenie. To sytuacja, która dotyczy co czwartego badanego (24 proc.). Jednocześnie jednak niemal połowa badanych (48 proc.) określa system wynagradzania w ich firmie jako jasny i zrozumiały.

Jak podkreśla ekspertka Grupy Pracuj, Konstancja Zyzik, w tym kontekście pracownicy powinni zawsze dobrze przygotować się do rozmowy o podwyżce – niezależnie od oceny sposobu wynagradzania przez pracodawcę.

- Starając się o podwyżkę, musimy się dobrze przygotować do rozmowy z przełożonym, wybrać dobry moment i pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Pierwszą z nich jest określenie swoich potrzeb finansowych – widełek płacowych. Drugim czynnikiem jest weryfikacja średnich wynagrodzeń branżowych. Trzecim – uzbrojenie się w konkretne przykłady wkładu w działalność firmy – wyjaśniła.

Jawność pensji i zarobków

Badani Polacy twierdzą najczęściej, że posiadają wiedzę na temat zarobków branżowych. Jednocześnie w mniej, niż połowie przypadków oceniają politykę wynagrodzeń w ich firmie jako wyraźnie zrozumiałą. Jak te postawy łączą się z ich oczekiwaniami wobec jawności płac?

Pod tym względem ich postawy są mocno zróżnicowane – chcą znać wysokość zarobków, jakie oferują pracodawcy, ale znacznie mniej chętnie dzielą się własnym wynagrodzeniem. Aż 3 na 4 respondentów w najnowszym badaniu serwisu zarobki.pracuj.pl uważa, że "widełki" płacowe powinny znajdować się w ogłoszeniach o pracę. Tylko dla co piątego Polaka jest to obojętne, a tylko 6 proc. - uważa, że nie powinny być one podawane.