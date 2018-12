Rusza szczyt UE. Ważne wystąpienie Theresy May

Trwa ostatni szczyt UE w 2018 r., a chaos związany z brexitem narasta. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zostanie wysłuchana przez unijnych liderów. Ci później, już bez niej, przedyskutują kwestie związane z brexitem.

Theresa May w poniedziałek odłożyła głosowanie brytyjskiego parlamentu nad przyjętą umową dot. warunków opuszczenia Wspólnoty. Unijni przywódcy spotykają się w czwartek z brytyjską premier, by przedyskutować przygotowania do brexitu.