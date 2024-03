Ryanair z biletami po 70 zł. Promocja już wystartowała

Za najtańsze z nich turystom przyjdzie zapłacić poniżej 70 zł. Na zniżki można polować do 14 kwietnia. Same bilety dotyczą lotów w okresie od 1 kwietnia do 30 maja. W tym czasie wypada długi weekend majowy. Biorąc jeden dzień urlopu - w czwartek 2 maja - do dyspozycji zostaje aż 5 dni wolnych. Jeżeli zdecydujemy się na dłuższy odpoczynek i dopasujemy do oferty Ryanaira, odpoczynek może stać się nie tylko długi, ale i tani.