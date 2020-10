Rynek mieszkań. To dzieje się teraz. Badanie pokazuje fakty

14 proc. mówi jednak, że ze względu na sytuację epidemiczną i gospodarczą przesuwa termin finalizacji zakupu. Co dziesiąty ankietowany przyznaje natomiast, że w obecnej sytuacji szuka lokum z balkonem czy ogródkiem.

Jak jest z tymi, którzy przymierzają się do budowy lub zakupu domu jednorodzinnego? Tu 63 proc. odpowiada, że pandemia nic nie zmieniła.

Z kolei 10 proc. odkłada w czasie termin zakupu lub rozpoczęcia budowy. Co ciekawe, aż 8 proc. przymierzających się do budowy domu przyznało, że przed pandemią planowali raczej kupić mieszkanie.

Co motywuje tych, którzy wybierają dom zamiast mieszkania w bloku? Aż połowa zapytanych odpowiedziała, że własny ogród lub podwórko. 47 proc.wskazuje natomiast na większą przestrzeń w domu. 32 proc. odpowiada z kolei, że decyduje się na dom, bo po prostu posiada już działkę budowlaną.

Coraz dalej od miasta

Pandemia mocno zmieniła styl życia Polaków - mniej wychodzą z domu, mniej podróżują, wielu przestawiło się na prace z domu. Jak to wszystko wpłynęło na rynek nieruchomości?

- Prognozujemy, że w najbliższym czasie ludzie będą jeszcze wybierać działki budowlane w okolicach dużych miast, ale im bardziej praca zdalna wejdzie na stałe do naszego życia, tym większa będzie odległość od centrum - uważa ekspert z Extradom.pl.

Badania WP pokazują też, że ciągle sporo nieruchomości kupuje się w celach inwestycyjnych. Dominują tu jednak zdecydowanie mieszkania. Aż 17 proc. z nich kupuje z myślą wynajmu lub sprzedaży. Jeśli chodzi o domy, to w celach inwestycyjnych kupuje lub buduje się zaledwie 3 proc. z nich.

- Budowa domu to z zasady bardzo duży i ważny krok w życiu niemal każdej rodziny, a sam proces dojścia do decyzji o budowie domu, jest czasochłonny. Więc jeżeli ktoś już zdecydował się na budowę domu, to rzadko z tej drogi zawraca. Zwyczajnie nie jest już w stanie porzucić marzenia o własnym domu - uważa Wojciech Rynkowski.