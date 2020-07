Rynek pracy w koronakryzysie. Kobiety bardziej zagrożone bezrobociem

To kobiety będą musiały zmierzyć się z największymi zawodowymi konsekwencjami koronawirus a – wynika z raportu przygotowanego przez instytut badawczy Uniwersytetu Warszawskiego Digital Economy Lab (DELab) oraz Instytut Innowacyjna Gospodarka (INGOS). Raport został opracowany w ramach kampanii #WomanUpdate.

To dlatego, że to one najczęściej pracują w branżach, które zostały najmocniej dotknięte przez kryzys: w opiece nad chorymi i słabszymi, edukacji, usługach, handlu - wylicza serwis "Puls HR", który opisuje wnioski naukowców.