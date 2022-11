Rząd dał Polakom z kredytami ogromny prezent. Można zaoszczędzić ponad 100 tys. zł

W ciągu dziewięciu miesięcy 2022 roku Polacy nadpłacili już swoje kredyty mieszkaniowe na łączną kwotę 34 miliardów złotych - wynika z szacunków HRE Investments, opartych o dane NBP. Tak dobrego wyniku w Polsce jeszcze nie było, a jeśli dotychczasowy trend się utrzyma, to do końca roku może to być w sumie 45 miliardów złotych - ocenia HRE. To ponad 10 proc. wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych.