Rząd naciska na banki. Jeżeli nie podwyższą oprocentowania, możliwe rozwiązania "nakazowe"

- Chciałbym się zwrócić z apelem odnośnie oprocentowania lokat i depozytów, to apel do sektora. Jan Kowalski, mając oszczędności na lokatach, widzi duży dysonans między oprocentowaniem lokat i rachunku w stosunku do WIBOR-u i inflacji – powiedział we wtorek na konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.