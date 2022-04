Rząd wyciąga rękę do kredytobiorców. "Dopłaty do kredytów to nic nowego. Działają od 3 lat"

Mateusz Morawiecki ogłosił w poniedziałek plan wsparcia dla kredytobiorców, których dobiły podwyżki stóp procentowych. Zakłada on m.in. dopłaty do rat. "Dopłata 2 tys. zł do kredytu przez 3 lata działa już od kilku lat. Tu się nic nie zmienia" - komentuje na Tweeterze Rafał Mundry, ekonomista i analityk gospodarczy.