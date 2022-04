Rząd obniża podatek dochodowy. W środę ważna decyzja

Rada Ministrów przyjmie w środę projekt ustawy dotyczący obniżenia podatku dochodowego z 17 do 12 proc. - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Zmiana stawki PIT to nowa odsłona rewolucji podatkowej w ramach Polskiego Ładu, który okazał się kompletnym niewypałem. Teraz rząd próbuje uporządkować chaos, który wprowadził od stycznia.