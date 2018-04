Rząd PiS odkręcił kurek z pieniędzmi. Urzędnicy w rok dostali od ministrów prawie 114 mln zł

Rząd Beaty Szydło miał nie szczędzić pieniędzy na nagrody nie tylko dla ministrów, ale i dla urzędników. Według "Faktu" najwięcej wypłacił resort obecnego premiera.

W 2017 r. według danych "Faktu" ministerstwa wydały na nagrody i premie dla urzędników 113,7 mln. zł. Więcej wydał tylko rząd PO-PSL w 2008 r., kiedy przeznaczył na ten cel aż 122 mln zł. Później zaczęły się chudsze czasy. Wydatki ograniczono do ok. 100 mln zł, a w 2012 r. nawet do 40 mln zł.