Rząd szykuje kredyt na dwa procent. Oto jakie mieszkania będziemy mogli za to kupić

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zakłada dwa rozwiązania. Jedno to specjalne konto mieszkaniowe z premią od państwa, a drugie to właśnie kredyt ze stałą stopą oprocentowania 2 proc. Kredyt będą mogły wziąć osoby do 45. roku życia na zakup pierwszego mieszkania. Kredyt będzie można otrzymać w wysokości do 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub posiadania co najmniej jednego dziecka – do 600 tys. zł. Według założeń rządu przepisy mają wejść w życie 1 lipca.