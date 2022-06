Rząd szykuje nowe dopłaty. Oto kto będzie mógł dostać

W piątek do konsultacji trafił projekt rozporządzenia rządu, który zakłada wprowadzenie dopłat do upraw chmielu z lat 2020-2021. W uzasadnieniu czytamy, że w latach 2020-2021 z powodu pandemii COVID-19 znacząco spadł poziom skupu chmielu oraz jego ceny w stosunku do lat poprzednich. Jednocześnie mocno wzrósł koszt produkcji chmielu: w górę poszły ceny środków ochrony roślin, nawozów i energii.