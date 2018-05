Rząd wprowadza nowe podatki. Trzeba łatać dziury

Władza musi w jakiś sposób łatać dziury budżetowe. Dlatego już niedługo obejmie dodatkowymi opłatami najbogatszych, podniesie składki ZUS dla wybranych i chce wrócić do pomysłu wprowadzenia podatku handlowego.

Natomiast osoby zarabiające ponad 10,7 tys. zł miesięcznie (co daje 127 tys. 890 zł rocznie) mają płacić wyższe stawki ZUS. Aktualnie ci, których zarobki przekraczają ten limit , nie są objęte składkami emerytalno-rentowymi. Od 2019 r. miałyby je opłacać od każdej złotówki. Takich osób jest ok. 350 tys.

Danina i wyższy ZUS to nie wszystko. Dziennik zauważa, że resort finansów chce też wrócić do podatku handlowego, wprowadzonego w 2016 r. Został on początkowo zawieszony pod naciskiem Komisji Europejskiej. Obecnie podatek wynosi 0,8 proc. obrotu w wysokości 17-170 mln zł. Ale już powyżej tej kwoty, stawka urosłaby do 1,4 proc., a poniżej – sklepy nie byłyby objęte tą daniną. Rząd szacuje, że w taki sposób wpłynęłoby do budżetu ok. 1,6 mld zł rocznie.