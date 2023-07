Dramatyczne niedobory prądu w Egipcie. Rząd podjął decyzję

- W każdą niedzielę przez cały sierpień pracownicy rządowi, którzy nie są związani z bezpośrednią obsługą obywateli, mają wykonywać swoje obowiązki z domu. Prywatne firmy mogą również pozwolić pracownikom na pracę online, jeśli pozwalają na to warunki pracy. Wszystko po to, by zmniejszyć zużycie prądu - napisał premier Egiptu.