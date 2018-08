Samolot z Warszawy do Gdańska lądował awaryjnie na Okęciu

Lecący z Warszawy do Gdańska Bombardier Dash Q400 awaryjnie lądował na lotnisku im. Fryderyka Chopina. Wcześniej przez kilkadziesiąt minut krążył nad Warszawą. Wylądował w asyście kilkunastu zastępów straży pożarnej.

Piloci tuż po starcie zgłosili, że nie gaśnie jedna z kontrolek sygnalizujących otwarcie podwozia – poinformował serwis RMF FM. Wszystko wskazuje na to, że problem dotyczył podwozia samolotu. Stąd decyzja, by samolot zawrócił do macierzystego portu.