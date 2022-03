Sankcje wobec Rosji. Niemcy nie chcą bojkotu importu rosyjskiego węgla

- Uważamy, że to stanowisko jest moralnie nie do utrzymania i upadnie jeśli nie w ciągu kilku najbliższych dni, to w ciągu kilku najbliższych tygodni. Pytanie brzmi, ilu ukraińskich cywilów zginie przez ten czas w ostrzale rakietowym - powiedział Andrij Melnyk w środę w wywiadzie dla "Die Welt".