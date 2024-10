Najeść się jak poseł. Oto ile kosztuje obiad w sejmowej stołówce

Inflacja nabrała tempa. Znowu

Inflacja w Polsce przyspieszyła, co we wtorek potwierdził Główny Urząd Statystyczny. We wrześniu wyniosła 4,9 proc. rok do roku - wynika z pełnych danych opublikowanych przez GUS. Najnowszy wskaźnik jest znacząco wyższy od sierpniowego, kiedy wyniósł 4,3 proc.