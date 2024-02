Seniorzy poczekają na drugą waloryzację. W tym czasie emerytura Tuska wzrośnie 3 razy

O ile wzrosła emerytura Donalda Tuska?

Jak ustalił "Fakt", pierwsza podwyżka brukselskiej emerytury Tuska (pośrednia) wyniosła 1,7 proc., druga – roczna (1 proc.). Co oznacza, że świadczenia i pensje zostały podniesione o 2,7 proc. Przekłada się to na wzrost emerytury o ok. 195 euro miesięcznie, a zatem 850 złotych.