Sezon na truskawki krótszy przez pogodę

Wysoka temperatura w połączeniu z ulewami sprawia, że dobiega końca sezon na truskawki, ponieważ te gniją już na polach. Choć zbiory zapowiadały się nieźle, to prawdopodobnie będą one mniejsze niż przed rokiem.

Jak mówiła, przetwórcy mają z zakupem jakościowych truskawek do mrożenia. Jej zdaniem jest możliwe, że kupią w tym roku o 30 proc. mniej surowca. Za truskawki odszypułkowane nadające się do mrożenia firmy płacą obecnie z dostawą do zakładu od 3,70 zł do 4,0 zł za kg. Rok temu pod koniec skupu cena była na poziomie 3,90-4,20 zł za kg.