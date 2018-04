Sieć handlowa Sainsbury’s wprowadza nowe opakowania. Millenialsi boją się dotykać mięsa

Sainsbury’s, jedna z największych sieci supermarketów w Wielkiej Brytanii, wprowadza specjalne opakowania dla swoich produktów. Powodem tej decyzji są osoby poniżej 35. roku życia, które boją się kontaktu z surowym mięsem.

Coś, co brzmi jak dobrze wykreowana i zmyślona historia, która ma na nowo nakręcić sprzedaż, staje się faktem. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród klientów Sainsbury’s, osoby z tzw. pokolenia millenialsów, czyli dorastające na przełomie wieków, boją się dotykać mięso przed jego przyrządzeniem – podaje brytyjski portal www.independent.co.uk .

Sieć handlowa postanowiła działać i zmieniła opakowania swoich produktów. "Nowe opakowania pozwalają na szybkie rozpakowanie mięsa i bezdotykowe położenie go na patelni" – wyjaśnia Katherine Hall z sieci Sainsbury’s.

Hall tłumaczy, że większość osób poniżej 35. roku życia nie przyrządza sobie posiłków, ale za to jada obiady w restauracjach. Z tego powodu nie mają bezpośredniego kontaktu z surowym mięsem, a ich wiedza go dotycząca ogranicza się do minimum. Millenialsi obawiają się zatrucia bakteriami, powodującego poważne problemy żołądkowe.