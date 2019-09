Sieć KFC połączyła pączka i... kurczaka. Rusza testowa sprzedaż

Donuty to od wielu dekad ulubiony przysmak wielu Amerykanów. Teraz znana sieć KFC dodaje do tych pączków... swoje kurczaki. Sprzedaż testowa ruszyła na razie w kilku lokalizacjach i niewykluczone, że niebawem nowy produkt trafi do standardowego menu KFC.

Jeśli testy będą pomyślne, nowe danie może trafić do standardowego menu KFC (KFC, Fot: KFC USA)

Donaty to okrągłe wyroby cukiernicze, które są wyjątkowo popularne w całych Stanach Zjednoczonych. Przypominają one polskie pączki, choć mają charakterystyczną dziurę w środku i zazwyczaj są pozbawione nadzienia.

Sieć KFC postanowiła nieco urozmaicić ten klasyczny amerykański przysmak. 16 września firma rozpoczęła testową sprzedaż donuta z... kurczakiem. Takie danie kosztuje w zależności od wersji 5,49 lub 5,99 dol. - czyli od 21 do 23 zł.

Na razie rusza sprzedaż "testowa" w trzech miastach w USA - Norfolk i Richmond w stanie Wirginia oraz w Pittsburgh w Pensylwanii. Co ciekawe, póki co pączka z kurczakiem nie można dostać w Kentucky, czyli ojczystym stanie KFC.