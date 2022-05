Skala Facebooka "problemem numer jeden" serwisu. Nowe media społecznościowe mają być inne

Twitter niedawno znalazł nowego właściciela - miliardera Elona Muska, którego przejęcie portalu kosztować ma ok. 44 mld dolarów. Sprawa ma szeroki kontekst. Właściciel m.in. Tesli i SpaceX planuje wprowadzić zmiany, których zamierzeniem jest większa "wolność słowa" w serwisie. Co się za tym kryje? Do końca nie wiadomo. Niektórzy spodziewają się mniejszej ingerencji w publikowane treści.