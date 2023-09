Skandaliczne zachowanie turystów. Górale podliczają straty po wakacjach

Właścicielka z Kościeliska nie mogła uwierzyć w to, co zastała w nowo urządzonym apartamencie po sześciu dniach pobytu turystów. – Zniszczony telewizor, pęknięta płyta indukcyjna, rozrzucone śmieci, a na szafkach i w tapczanach białe robaki. Nasze sprzątaczki, jak weszły do tego nowego apartamentu, to się popłakały – relacjonuje kobieta w rozmowie z serwisem 24tp.pl.