Składka zdrowotna. Nie wszyscy zyskują po równo

Jak dodaje, "przedsiębiorcom groziło, że jeśli teraz je sprzedadzą, to zapłacą składkę zdrowotną od przychodu ze zbycia, a nie od dochodu". "W Polskim Ładzie nie uwzględniono bowiem ani przepisów o remanencie (co ma znaczenie przy sprzedaży towarów handlowych), ani odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, dokonanych i zaliczonych do podatkowych kosztów przed 2022 r." - informuje.