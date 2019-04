Sklep About You rozwścieczył klientów. "Oddajcie pieniądze!"

Klienci sklepu About You narzekają w sieci, że od miesiąca czekają na zwrot pieniędzy, mimo że procedura nie powinna trwać dłużej niż 2 tygodnie. Sklep przeprasza za niedogodności i zapewnia, że "ciężko pracuje", by klienci byli zadowoleni.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Klienci About You narzekają w sieci, że sklep opóźnia wypłaty za zwrot towaru (WP.PL, Fot: WP)

"Nie zwracają pieniędzy", "nie opłaca się w tym momencie ryzykować i kupować czegokolwiek na tej stronie", "dramat organizacyjny" - to tylko niektóre komentarze, które zalewają sieć w ostatnich dniach.

Do naszej redakcji za pośrednictwem formularza dziejesie.wp.pl napisał pan Hubert, który ma problem z wyegzekwowaniem zwrotu pieniędzy za odesłany towar. Ale nie on jeden. W sieciowych porównywarkach czy na Facebooku klienci nie szczędzą sklepowi gorzkich słów, narzekając na problem z realizacją zwrotów.

"Od miesiąca czekam na przelew. Na infolinii bardzo miła pani przeprasza i zapewnia o szybkim załatwieniu sprawy, a efektów brak. Na szczęście to niewielka kwota, ale niesmak pozostanie. Osobiście już nigdy nie zamówię nic z tej strony" - pisze pani Agnieszka.

Obejrzyj: Krajobraz po ACTA 2. Co nas czeka po przyjęciu nowelizacji?

Nie jest jedyna. "Niestety, ale temat zwrotów w sklepie ABOUT YOU to dramat organizacyjny" - to z kolei pan Rafał. A pani Katarzyna pisze z kolei tak: "Firma niegodna polecenia! Nie mam ani pieniędzy ani towaru".

W ostatnich dniach liczba tego typu komentarzy rośnie. Wszędzie powtarza się to samo: długie oczekiwanie na zwrot, który zgodnie z regulaminem powinien zostać dokonany w ciągu maksymalnie dwóch tygodni.

Niektórzy grożą wejściem na drogę sądową, inni chcą zgłaszać sprawę na policję. Na porządku dziennym są też deklaracje, że "ten zakup był moim ostatnim".

Firma stara się reagować na negatywne komentarze. Na Facebooku odpisuje każdemu użytkownikowi, prosi o kontakt mailowy, telefoniczny lub w wiadomości prywatnej. Zresztą klienci zwracają uwagę, że akurat na infolinii konsultanci "są mili, przepraszają i rozkładają ręce, bo niewiele mogą".

Na portalach internetowych firma weryfikuje też niepochlebne komentarze i kontaktuje się bezpośrednio z każdym klientem. Do czasu wyjaśnienia sprawy opinie znikają więc z sieci. Na przykład te, które były w poniedziałek rano widoczne, po południu są już "w trakcie dialogu" i "strony nawiązały kontakt w celu wyjaśnienia sytuacji".

About You posypuje głowę popiołem. I uruchamia specjalny adres mailowy

O komentarz do tych problemów poprosiliśmy przedstawicieli niemieckiego sklepu wysyłkowego. Jak poinformowała nas Nina Stoffel, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w About You&Edited, firma jest świadoma problemów z realizowaniem zwrotów.

- W ostatnich tygodniach były przypadki, w których procedura zwrotu została opóźniona ze względu na niekompletną informację i zakłócony przepływ informacji dotyczących zamówień - powiedziała przedstawicielka sklepu. Szczegółów jednak nie podała.

- W tych sytuacjach jednak stale pozostawaliśmy w kontakcie z klientami, których te trudności dotknęły. Jeśli ci skontaktowali się z nami mailowo lub telefonicznie, to natychmiast autoryzowaliśmy płatność - dodaje Stoffel.

Przedstawicielka sklepu przeprasza za opóźnienia w zwrotach. - Codziennie ciężko pracujemy nad usprawnieniem przepływu informacji między klientem a nami - poinformowała Wirtualną Polskę Stoffel.

Jak przyznała, firma uruchomiła dodatkowy adres mailowy, na który klienci mogą zgłaszać problemy w swoich zamówieniach. Wystarczy wysłać maila pod adres cod@aboutyou.pl.