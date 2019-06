Sklep przypomina, że muzyka nie jest dla klientów. Nieznajomość prawa czy skuteczny trik?

Klientów prosimy o niesłuchanie muzyki, gdyż przeznaczona jest dla personelu – informuje sklep w województwie świętokrzyskim. W czym rzecz?

"Drodzy Klienci. Prosimy o niesłuchanie muzyki. Jest ona przeznaczona tylko dla pracowników” – kartki o takiej treści pojawiają się od czasu do czasu w sklepach, salonach fryzjerskich czy kosmetycznych. Czy to brak szacunku do klientów czy cos innego?