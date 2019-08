Sklepy chcą, by klienci tyli? Ustawiają przekąski tak, że nie można się oprzeć

Organizacje prozdrowotne podjęły wyzwanie opracowania zrównoważonego układu sklepowych półek. Według badań, sklepy prezentują niezdrowe przekąski tak, by bardzo trudno było im się oprzeć.

Sklepy "po sąsiedzku" oraz placówki typu convenience prezentują niezdrowe przekąski i słodzone napoje w taki sposób, że klientowi bardzo trudno jest im się oprzeć - podaje portalspozywczy.pl, powołując się na badania Health On The Shelf, przeprowadzone w Wielkiej Brytanii.

Jak wynika z raportu - cukierki, chipsy, napoje bogate w cukier i inne niezdrowe produkty są prezentowane w bardziej widocznym miejscu niż zdrowsze produkty. Dotyczy to szczególnie mniejszych sklepów. Badania wykazały, że 9 na 10 produktów zlokalizowanych w sklepie na poziomie oczu jest niezdrowych. To samo dotyczy produktów oferowanych w strefie kas. Utrudnia to kupującym oparcie się pokusie: co trzeci klient kupuje cukierki pod wpływem impulsu. W ten sposób sklepy powodują otyłość, twierdzi