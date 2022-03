Sklepy mają być otwarte w niedziele. "Trzeba to uregulować"

Rząd apeluje o otwarcie sklepów na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie także w niedziele. Zapowiada też zmiany legislacyjne. – Działanie rządu jest w pełni zrozumiałe, chodzi o to, żeby ułatwić dostęp do produktów żywnościowych osobom, które przekraczają granicę Polski. Sprawa jest bardzo dynamiczna, pierwsze deklaracje usłyszeliśmy z ust rządu w niedzielę. Oczywiście liczymy na to, że ta sprawa zostanie uregulowana jakimś rozporządzeniem, bo trudno sobie wyobrazić pełną ścieżkę legislacyjną – powiedział w programie "NEWSROOM" Wirtualnej Polski Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu. – Sprawa powinna być uregulowana, bo zapowiedzi zapowiedziami, ale przedsiębiorcy muszą wiedzieć, jak prawo reguluje takie rozwiązania. Dobrze byłoby, gdyby w ślad za deklaracjami poszły realne działania legislacyjne – dodał.