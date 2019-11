Sklepy nie chwalą się adresem. Uważaj, bo możesz się naciąć, próbując zwrócić towar

60 zł za zwrot zamówionego towaru? To możliwe. Warto przyjrzeć się, gdzie swoje magazyny ma sklep, bo polska domena internetowa o niczym nie świadczy. Przekonał się o tym pan Marcin, który przestrzega innych kupujących. Sam zrezygnował z odsyłania towaru za granicę.

Po otrzymaniu przesyłki, pan Marcin zdecydował się, że towar mu nie odpowiada i chce go zwrócić. Do czego - przypomnijmy - ma pełne prawo zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. Sprecyzujmy, od umowy zawartej na odległość (w tym przypadku zakupu przez internet) można odstąpić w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

I tutaj zaczynają się schody. Dopiero wtedy zorientował się, że adres do zwrotu jest... w Niemczech. Wcześniej nie zajrzał do regulaminu sklepu, a informacje o tym fakcie nie są szczególnie promowane. Na górze strony widnieje informacja o darmowej dostawie pod drzwi, ale informacje o zwrotach znajdują się w linku na samym dole.

Mimo wszystko pan Marcin poszedł na pocztę, gdzie uzyskał informacje o koszcie przesyłki - niemal 60 zł. Ostatecznie wraz z żoną zrezygnowali ze zwrotu, bo było to zupełnie nieopłacalne. Przestrzegają jednak innych kupujących, by nie wpadli w tę samą pułapkę.

Zasięgnęliśmy w tej kwestii opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - To konsument ponosi koszty zwrotu, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów - mówi Agnieszka Orlińska z Biura Prasowego UOKiK.

A co z "ukrywaniem" kraju, gdzie jest zarejestrowany sklep? Okazuje się, że strona w języku polskim i z polską domeną nie zobowiązuje do niczego. Nie oznacza to z automatu, że sklep jest zarejestrowany w Polsce.