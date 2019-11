Zakupy. Co trzeci produkt w tym samym opakowaniu różni się składem

Badania pokazują, że w różnych państwach produkty faktycznie różnią się składem mimo identycznych opakowań. W środę w Parlamencie Europejskim eurodeputowani wypytywali badaczy o wyniki badań.

Tylko co dziesiąty produkt miał podobny zarówno skład, jak i opakowanie w różnych krajach. Co trzeci produkt miał identyczny skład i podobne opakowanie. Natomiast łącznie 33 proc. produktów miało różne składy mimo podobnego lub identycznego opakowania. To produkty, które najbardziej mają wprowadzać klientów w błąd i przeciwko którym buntują się od kilku lat konsumenci i politycy.