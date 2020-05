Sklepy w majowy weekend. Czy 2 i 3 maja zrobimy zakupy?

Majówka to dobry moment na krótki urlop. Jednak w tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa, można spodziewać się, że większość Polaków pozostanie w domach lub co najwyżej pokusi się o rozpalenie grilla we własny ogrodzie.

2 maja - czyli w Dzień Flagi - sklepy będą otwarte. Większość będzie pracować w standardowych godzinach, a niektóre wydłużą godziny otwarcia. Sklepy sieci Lidl będą czynne od 6.00 do 22.00, Aldi od 6.00 do 22.00, Tesco - sklepy całodobowe otwarte do 23.00, Dino - sklepy otwarte od 6.00 do 23.00, Biedronka - od 6.00 do 23.30, Kaufland - od 6.00 do 23.30 oraz Netto - od 6.00 do 22.00.