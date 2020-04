Sklepy w Wielką Sobotę otwarte będą krócej, "godziny seniora" obowiązują

Warto pamiętać, że w Wielką Sobotę również obowiązują "godziny dla seniorów". A to oznacza, że pomiędzy 10:00 a 12:00 do sklepów będą wpuszczane tylko osoby, które przekroczyły 65. rok życia.

Sklepy Wielka Sobota. Godziny otwarcia marketów

Spośród dużych sieci wyjątkiem jest Biedronka - dyskonty mają pozostać otwarte do 14, choć płatności będą przyjmowane do 13:55. Dłużej będzie można zrobić zakupy w niektórych punktach sieci Żabka - czasem nawet do 22. Jednak firma tłumaczy, że to w każdym przypadku decyzja franczyzobiorcy.