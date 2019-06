Skrócone lekcje, kurtyny wodne, beczkowozy z kranówką. Miasta walczą z upałami

W jednej z katowickich podstawówek z powodu upałów skrócono lekcje. Inne miasta montują kurtyny wodne i rozdają napoje.

Od 11 do 14 czerwca włącznie lekcje będą trwać 30 minut, a przerwy 5 oraz 15 minut - taką decyzję podjęły władze szkoły podstawowej nr 37 w Katowicach.

"Decyzja w tej kwestii należy do dyrektora szkoły, który najlepiej zna sytuację w swojej placówce. Jeśli szkoła ma np. duże okna wychodzące na południe, to upał naprawdę może dać się dzieciom we znaki" - powiedziała PAP rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Katowicach Anna Kij.