Skuteczna mezoterapia to regularna mezoterapia. Regeneracja skóry pod okiem specjalistów z MezoSkin!

Regularnie wykonywana mezoterapia opóźnia bardziej inwazyjne interwencje, takie jak użycie wypełniaczy, mocnych laserów, a nawet skalpela. Zuzanna Karwas z kliniki MezoSkin specjalizującej się w mezoterapii opowiada, dlaczego warto wprowadzić tę metodę do rutynowej pielęgnacji.



MezoSkin to warszawska klinika kosmetologii i medycyny estetycznej, specjalizująca się w zabiegach mezoterapii. – Skupiamy się na mezoterapii, ponieważ jest to sprawdzona, przynosząca szybkie efekty, wszechstronna metoda z ogromną przyszłością. Mezoterapia już teraz jest kojarzona z niezliczoną liczbą preparatów, a na rynku wciąż pojawiają się kolejne, jeszcze lepiej odpowiadające na potrzeby pacjentów. W MezoSkin śledzimy na bieżąco nowości i jako jedni z pierwszych wprowadzamy je do oferty, aby umożliwić naszym pacjentom korzystanie z najbardziej nowatorskich rozwiązań – wyjaśnia Zuzanna Karwas, kosmetolog i właścicielka kliniki. – Mezoterapia jest przy tym stosunkowo przystępna cenowo – można pozwolić sobie na serię zabiegów i, co ważne, nie wymaga rekonwalescencji. Tuż po prawidłowo wykonanym zabiegu skóra jest miejscowo zaróżowiona, może zdarzyć się niewielki siniak, lecz mimo to wygląd i stan pacjenta wciąż pozwalają na normalne funkcjonowanie. Następnego dnia można kontynuować wszystkie aktywności i wykonywać makijaż – dodaje ekspertka.