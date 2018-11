Słodziaki już są w Biedronkach. Można je odbierać

Wielu dzieci i ich rodziców długo czekało na tę wiadomość. W środę słodziaki wróciły do Biedronek i można na nie wymieniać zebrane naklejki. Kolejna dostawa zaplanowana jest na czwartek. Ostatnie tygodnie upłynęły bowiem pod znakiem zasmuconych dzieci, dla których nie starczyło popularnych maskotek.

- Akcja Gang Słodziaków cieszy się dużą popularnością. Do rąk naszych klientów trafiło już ponad 6 mln maskotek. W związku z tak dużym zainteresowaniem akcją zamówiliśmy dodatkowe pluszaki - mówi WP Justyna Rysiak, menedżer ds. relacji zewnętrznych w Jeronimo Martins Polska.

- Ich pierwsza partia trafia na półki wybranych sklepów naszej sieci 28 i 29 listopada. W kolejnych tygodniach do naszych sklepów trafią kolejne dostawy pluszaków. Będą one dostępne do wyczerpania zapasów - mówi przedstawicielka Jeronimo Martins.