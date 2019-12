Słodziaki pilnie poszukiwane. "Cała rodzina zbierała, a teraz córka płacze, bo zostały tylko naklejki"

- Biedronka wystawia cierpliwość swoich klientów na próbę. Jeżdżę po całym Krakowie i próbuje wymienić naklejki na maskotki. Odwiedziłem już 23 sklepy i w żadnym obsługa sklepu nie jest w stanie udzielić informacji, gdzie mogę znaleźć pluszaki - mówi Daniel.

- Ponownie akcja sklepów Biedronka kończy się walką klientów o wymianę naklejek na wymarzone przez dzieci maskotki z flagowej akcji "Gang Słodziaków". Maskotek nie ma, a ja spotykam tylko poirytowanych klientów, którzy podobnie jak ja błądzili po mieście, by móc zdobyć wymarzone zabawki dla swoich pociech - mówi Daniel, który skontaktował się z naszą redakcją za pośrednictwem platformy dziejesie.wp.pl .

Jak dodaje, rozczarowała go również odpowiedź biura obsługi klienta. Nasz czytelnik chciał tylko zapytać, gdzie może znaleźć maskotki. - Do żadnej rozmowy jednak nie doszło, bo usłyszałem tylko w słuchawce suchy komunikat - mówi mieszkaniec Krakowa.

- Córka mocno się nakręciła na Słodziaka. Naklejki zbierała cała rodzina, bo nie robimy tam zakupów wystarczająco często, by uzbierać na pluszaka. Niestety od ponad tygodnia Słodziaków nie ma już w żadnym sklepie, który odwiedziliśmy. Zadzwoniłem na infolinię po wskazówkę, gdzie to jest jeszcze możliwe, ale mogłem tylko wysłuchać komunikatu. Nikt nawet nie zaszczycił mnie rozmową. Uważam, że to nie fair. Nakręcają sobie tym sprzedaż, a potem ja mam w domu histerię 9-letniej dziewczynki - mówi Marcin.