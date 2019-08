Tak wygląda teraz Gang Słodziaków. Biedronka pokazała nowe maskotki

I wszystko jasne. Biedronka pokazała, jak wyglądają nowe maskotki z gangu Słodziaków. Będzie ich aż 10 - cztery duże i sześć małych. Zabawki będą dostępne w sieci od poniedziałku 26 sierpnia.

Borsuk Bartek, nietoperz Nikodem, dzięcioł Dominik, sarenka Hania oraz ich mali przyjaciele: lisek Lucuś, pszczółka Pola, nietoperz Nikoś, dzięciołek Dominiczek, sówka Zosia i zajączek Zuzia - to nowe maskotki, które będzie można dostać za naklejki w sklepach Biedronka.

Zwierzaki są jednocześnie bohaterami kolejnej książki opowiadającej o przygodach Słodziaków na leśnej polanie. - Chcemy po raz kolejny pokazać, że da się połączyć zabawę i zbieranie maskotek z ważnym przekazem, jakim jest zachęta do czytania. Trzy książki opowiadające o przygodach pierwszego "Gangu" trafiły do ponad 2 milionów polskich domów. Jesteśmy pewni, że i tym razem nasi bohaterowie skłonią niejedną rodzinę do wspólnego głośnego czytania, odkrywania magicznego świata Słodziaków i zabaw pobudzających wyobraźnię - uważa Piotr Szymanowicz, starszy menedżer ds. marketingu w sieci Biedronka.