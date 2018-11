Służba Więzienna ogłasza bunt. Masowe zwolnienia lekarskie

Funkcjonariusze Służby Więziennej masowo idą na zwolnienia lekarskie. Jak mówią, są przemęczeni, ponieważ nawet 300 nadgodzin to norma. Mają też dość złego traktowania w pracy. Dla przykładu, aż 90 proc. zmiany największej jednostki penitencjarnej w kraju, wronieckiego zakładu karnego, poszło w piątek na L4.

W ten sposób pracownicy Służby Więziennej chcą wywalczyć godziwe wynagrodzenie oraz lepsze traktowanie. W Internecie pojawiła się informacja: "W związku z pojawieniem się na stronie NZSSFiPW w dniu 15.11.2018r. informacji dotyczącej kolejnej wyznaczonej daty podpisania porozumienia. 19.11.2018r. Funkcjonariusze ZK we Wronkach dołączają się do trwającego protestu rozpoczętego w ZK Nowogard oraz AŚ Poznań i zaczynają dbać o własne zdrowie, które jest NAJWAŻNIEJSZE. Z tego co nam wiadomo jutro tj. 16.11.2018r. zmiana dzienna 90% na L4." Informacje publikuje serwis mojewronki.pl.

Onet publikuje z kolei słowa funkcjonariuszy, którzy skarżą się, że ich praca to jest służba, ale w całkiem innym znaczeniu niż się wszystkim wydaje. - My usługujemy osadzonym – mówią funkcjonariusze.

My, funkcjonariusze działu ochrony Zakładu Karnego we Wronkach w imieniu własnym i wszystkich pozostałych funkcjonariuszy innych jednostek których głos jest niesłyszany, zwracamy uwagę na fakty:

- Z powodu fatalnej sytuacji kadrowej w ochronie nie ma już 48h odpoczynku po służbie nocnej, nie ma 24h po służbie dziennej, nie ma 35h wolnego w tygodniu, nie ma co się łudzić o 11h przerwie pomiędzy służbami. Do domu idziemy się ogolić, wykąpać, spojrzeć na śpiące dzieci, cudem będzie jeśli zamienimy parę słów, położyć się obok małżonka aby nazajutrz ponownie podjąć nierówną walkę za murem;

- Panowie osadzeni widzą co dzieje się w zakładzie karnym i z premedytacją wykorzystują aktualną złą sytuację do własnych celów. Funkcjonariusze innych działów pełnią służbę zastępczą za f-szy działu ochrony wspierając ich, kosztem pracy w swoich działach.

Ci, co pozostali mają nadzieję, że TAM DO GÓRY oczy się otworzą i wyciągniecie do nas rękę i ZROBIMY TO RAZEM.