Służba zdrowia. Beata Szydło mija się z prawdą, atakując rządy Tuska i Kopacz

Rząd PO-PSL zlikwidował setki oddziałów szpitalnych? Beata Szydło mocno atakuje swoich politycznych konkurentów, zarzucając im, że traktowali służbę zdrowia po macoszemu. A fakt jest taki, że za rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz łączna liczba oddziałów wzrosła. I to niemało.

"Odważnie jak na rzecznika rządu PO, który przekazał w 2015 na zdrowie ok. 30 mld rocznie mniej niż rząd PiS. Do 2015, kiedy oddaliście władzę, zlikwidowaliście lub zawiesiliście setki oddziałów szpitalnych. Dziś liczycie na to, że Polacy zapomnieli? Nie zapomnieli" - napisała ostatnio na Twitterze Beata Szydło.