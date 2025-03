Służby kontrolują rolników. Można stracić dopłaty. Ujawniono szczegóły

Jeżeli właściciel gospodarstwa zostanie złapany wielokrotnie na tym samym uchybieniu kara może jednak wzrosnąć do 10 proc. a w przypadku celowego zaniedbania - nawet do 15 proc. Jeżeli PIP stwierdzi nieprawidłowości, inspektorzy poinformują o nich ARiMR.

"Nie dotyczy to rolników, którzy zatrudniają pracowników sezonowych, zatrudniają kogoś przez krótki czas. To, co ma charakter taki krótkotrwały, nie będzie przedmiotem kontroli. Dodatkowych kontroli nie będzie" - stwierdził Krajewski, cytowany przez serwis sadyogrody.pl.