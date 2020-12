Smart Shopping, czyli Dzień Darmowej Dostawy

-_ Grudzień to ważny, a zarazem intensywny miesiąc w roku kalendarzowym dla branży e-commerce. Wszyscy liczymy na jak najlepsze wyniki, które pozwolą nam z sukcesem zamknąć rok. Udział w akcjach, takich jak Dzień Darmowej Dostawy stymuluje naszych użytkowników do zakupu w sklepach internetowych. Jako partnerzy tegorocznej edycji, będziemy eksponować ofertę z darmową dostawą, we wszystkich serwisach Grupy Domodi _- opowiada Paweł Piekarski, B2B Manager.