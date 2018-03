SMS-ami w zakaz handlu. Dyskont informuje klientów o otwartych sklepach

Zakaz handlu jest regularnie sprowadzany do absurdu. W kompromitowaniu ustawy przoduje Biedronka. W ostatni weekend klienci sieci otrzymali zaproszenie do zrobienia zakupów właśnie w niedzielę. Wiadomości zawierały informacje o najbliższym otwartym sklepie.



"Szanowny Kliencie, w najbliższą niedzielę 11.03 zapraszamy na zakupy do Biedronki w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 20. Sklep będzie czynny w godz. 7:30-23:00" – smsa o takiej treści otrzymali warszawscy klienci sieci z owadem w logo, którzy przystąpili do programu lojalnościowego. Adres był nieprzypadkowy - to dworzec kolejowy Warszawa Wschodnia, na którym działa jeden ze sklepów. Dzięki wyjątkom zawartym w ustawie mógł być otwarty wbrew zakazowi. Drugim takim sklepem w stolicy był ten zlokalizowany w hali głównej dworca Warszawa Centralna.

Sprawa nie dotyczyła jednak tylko stolicy. Niemal identyczne wiadomości otrzymali klienci ze wszystkich miast, w których Biedronka prowadzi swoje sklepy na dworcach. Poza Warszawą to: Grudziądz, Kraków i Poznań.

Rozsyłane masowo sms-y doprowadziły do tego, że część klientów zaczęła kierować pytania do Państwowej Inspekcji Pracy, mediów oraz związkowców. Także do naszej redkacji trafiła wiadomość od zbulwersowanego klienta z Poznania. W jego ocenie taka praktyka "to niewątpliwie komunikat skierowany również do klientów, którzy podróżnymi nie będą", a w efekcie "niedopuszczalne i rażące naruszenie przepisów ustawy". O opinię poprosiliśmy Główny Inspektorat Pracy. Opublikujemy ją, gdy tylko otrzymamy odpowiedź.

Problem z interpretacją wynika bowiem z tego, że ustawa zezwala na otwierania sklepów na dworcach, lotniskach i w portach, o ile będą prowadzić handel "w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych". Pytanie, czy zaproszenie do zrobienia zakupów w takich sklepach nie jest nadużyciem?

Jeszcze przed 11 marca przedstawiciele inspekcji bezradnie rozkładali ręce, gdy byli pytani o sklepy na dworcach. Anna Martuszewicz, wicedyrektor Departamentu Prawnego GIP jasno mówiła, że przyjęto, iż "placówki znajdujące się w obrębie dworca" będą mogły działać, o ile będą sprzedawać żywność, a nie np. meble. Równocześnie ostrzegała, że galerie handlowe połączone z dworcami będa traktowane inaczej - kontrolerzy zażądają bowiem planów budowlnaych, by ocenić co jest, a co nie jest dworcem.