Spadek to nie zawsze prezent od bogatego wujka. Odziedziczyć można także dług

Na decyzję, co zrobić, mamy 6 miesięcy. Pół roku to dużo, ale i decyzja jest istotna, bo wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Do tego trzeba pamiętać, że przecież majątek może generować koszty także w tym czasie – czynsz za mieszkanie trzeba opłacić, samochód być może trzeba ubezpieczyć, a lokal, w którym działała firma zmarłego, trzeba opróżnić. Dopóki spadkobierca nie złoży stosownego oświadczenia, dotyczącego przyjęcia lub odrzucenia spadku, nabycie spadku ma charakter tymczasowy.