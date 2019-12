Spiesz się z kupnem lodówki lub pralki. Ceny pójdą w górę przez przepisy

Sprzęt AGD ma dać się łatwo naprawić, a części zamienne mają być dostępne dla klientów nawet 10 lat po zakupie - takie zmiany w przepisach szykuje Unia Europejska. Producenci się podporządkują, ale dla klientów ma to oznaczać podwyżki cen.

Nowe przepisy dotyczące dostępności części zamiennych do sprzętu AGD mają obowiązywać od 2021 r. Celem jest ograniczenie produkcji, co ma mieć pozytywny wpływ na środowisko. Jak jednak donosi "Dziennik Gazeta Prawna", producenci zaczną odbijać sobie nowe obowiązki cenami i to już w przyszłym roku.