Sprzedawcy boją się wirusa. Na poczcie w Gdańsku zrobili szybę z folii bąbelkowej

Strach przed koronawirusem zmienia nasze codzienne przyzwyczajenia. Żadnego podawania sobie ręki, w sklepie zachowujemy dystans od pozostałych osób w kolejce. O ile jednak klienci w placówkach handlowych spędzają kilkanaście minut, to sprzedawcy przez cały dzień narażeni są na kontakt z dziesiątkami osób, wśród których może zdarzyć się ktoś zarażony koronawirusem. Nic dziwnego, że starają się maksymalnie oddzielić od klientów.

Niekiedy pomagają w tym pracodawcy. Biedronka zapowiedziała, że w poniedziałek zacznie się wielka akcja montowania osłonek pleksi na stanowiskach kasowych . Nie wszyscy sprzedawcy mogą jednak liczyć na podobny komfort. Pracownicy placówki pocztowej w Gdańsku wykorzystali folię bąbelkową, by zbudować przegrodę oddzielająca ich od klientów.

Jeszcze kilka tygodni temu powiedzielibyśmy, że to zabawne. Dziś nikomu jednak nie jest do śmiechu – tym bardziej że mówimy o pracownikach handlu, którzy nie mogą wykonywać pracy zdalnie, lecz każdego dnia muszą wyjść z domu, skorzystać z komunikacji publicznej (przecież nie wszyscy mają samochód) i przez kilka godzin uprzejmie i profesjonalnie obsługiwać klientów. To dla nich bardzo obciążające psychicznie.

Przy okazji przypomnijmy, że Poczta Polska zadecydowała o skróceniu godzin pracy placówek.