Do sklepu po 50 osób, co najmniej metrowe odległości. Sieci wprowadzają nowe zasady robienia zakupów

Produktów w sklepach nie brakuje, nie ma potrzeby robić zapasów na kilka tygodni. Handel odbywa się normalnie, a w zasadzie – prawie normalnie. Sklepy wprowadziły ograniczenia dotyczące liczby klientów. To, ilu klientów jednocześnie może wejść na teren placówki, nie wynika z żadnych regulacji prawnych i zależy od decyzji sieci.

Przykładowo, Biedronka zadecydowała, że "pracownicy ochrony będą dbać o to, by na sali sprzedaży przebywało jednocześnie nie więcej osób niż jest przewidziane dla danego sklepu, w zależności od jego powierzchni". Z komunikatu przesłanego do mediów nie wynika, jak należy rozumieć owe "przewidziane dla danego sklepu", więc należy rozumieć, że w zależności od wielkości sklepu liczby te mogą się od siebie różnić.