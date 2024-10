Strach wśród działkowców. Martwią się, że deweloperzy zajmą ogródki

Z kolei 50 z nich w miejskich planach przestrzennych ma status "barier architektonicznych". Działkowcy obawiają się, że to może być pretekst do likwidacji działek.

Urząd Miasta Warszawy wyjaśnił Polsat News, że takie określenie odnosi się jednak do rozmiaru i umiejscowienia ogródków w przestrzeni miejskiej. Mapy, na których tak napisano, "mają być materiałem stanowiącym podstawę do dalszych rozmów i analiz".

Ministerstwo Rozwoju i Technologii stanęło po stronie działkowców i zadeklarowało, że ogródki działkowe zostaną uwzględnione w "profilu podstawowym" we wszystkich strefach planistycznych. Oznacza to, że na ten moment działki są bezpieczne.

Gminy mają czas na podjęcie decyzji co do przeznaczenia terenu do końca 2025 r. Polski Związek Działkowców podkreśla, że ROD-y będą bezpieczne wyłącznie wtedy, gdy tereny, na których się znajdują, zostaną zaklasyfikowane do jednej z trzech stref. Jeżeli właściciel gruntu, czyli gmina lub Skarb Państwa, zdecyduje o likwidacji ROD-u, w miejscu ogródków będzie mogło powstać np. osiedle mieszkaniowe