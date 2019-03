Strajk nauczycieli. Spór z rodzicami przybiera na sile. Hejt poraża

- Im większy ignorant, nieuk i idiota, tym większy poziom agresji i pogardy dla nauczycieli - przekonuje Robert Kubiszewski, nauczyciel. - Z*** obowiązkiem takiego belfra jest przyjść, wyłożyć wiedzę i s*** do domu - odpowiada jeden z rodziców.

Autor wpisu, który na otwartym forum "My nauczyciele" doczekał się blisko 3 tys. komentarzy, zezwolił na jego udostępnianie. To sprawiło, że deklaracja nauczyciela, który dość już ma braku zrozumienia innych grup zawodowych i rodziców, rozeszła się po sieci błyskawicznie.

- Niech prace maturalne z polskiego, geografii, matematyki, fizyki, historii (wiecie chociaż, że pisze się przez dwa ii na końcu? – jeśli tak, to tylko dzięki swojej polonistce…), języka angielskiego, niemieckiego, chemii na poziomie podstawowym i rozszerzonym sprawdzają waszym dzieciom spawacze, szwaczki, ekspedientki i opiekunki seniorów w Niemczech - kontynuuje w emocjonalnym wpisie Kubiszewski.

Jak zapowiada nauczyciel, nie będzie już dyskutować na argumenty - "to nie ma sensu" - konkluduje.

Nie jest w tym osamotniony. Choć ciągle wielu nauczycieli podejmuje próby wyjaśniania na forum, że nie chodzi tylko o ich pieniądze, ale jakość nauczania dzieci i cały system edukacyjny, tych cierpliwych jest jednak coraz mniej. To zły prognostyk przed zbliżającym się strajkiem, zapowiadanym na 8 kwietnia. Bez rodziców po swojej stronie nauczycielom będzie dużo ciężej walczyć o swoje.

- Na hejt reaguję spokojnie i merytorycznie. Wydaje mi się, że potrzeba dobrej kampanii, która pokaże prawdziwie zawód nauczyciela. Ciężko powiedzieć, jak to się rozwinie (dyskusje z rodzicami - red.), lecz trzeba jasno zaznaczyć, że to nie jest walka o 1000 zł, tylko o godność zawodu nauczyciela - mówi money.pl Artur Sierwski ze stowarzyszenia "Nie dla chaosu w szkole".

Jak dodaje, strajk dotyczy też przyszłości uczniów i poziomu edukacji w Polsce. - Ja sam mam kolegów, którzy mówią, jeśli nic się nie zmieni w wynagradzaniu nauczycieli, to odchodzą z zawodu. To są naprawdę dobrzy nauczyciele i pytanie: kto będzie uczył? Jak wielu z nas tak zrobi? - pyta retorycznie Sierwski.

- Najczęściej pojawiają się te stereotypy, że pracujemy 18 godz. i mamy 3 miesiące wakacji. Problem w tym, że my, Polacy, znamy się na wszystkim. Nikogo nie przekonuje, że walczymy o poziom nauczania i zmiany w systemie. Jak Małysz skakał, to też każdy radził, jak ma robić to lepiej - mówi money.pl Łukasz nauczyciel z 9-letnim stażem, zarabiający 2,2 tys zł netto.

On również jeszcze do niedawna mocno angażował się w dyskusje. Teraz trochę słabnie, widząc skalę hejtu, ale zapewnia, że wytrwa. - Wiem, że to sprzyjanie nam jest bardzo istotne. Pokazujemy zakłamanie MEN, tłumaczymy, ale ręce czasami opadają - mówi Łukasz.