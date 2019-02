Sukces interwencji Wirtualnej Polski. Pan Jarosław odzyskał telefon, a nawet dwa

Nasz czytelnik pod koniec grudnia oddał do naprawy swój telefon. Przez kilka tygodni jednak nikt tym się nim nie zajął, a klient nie mógł nawet odebrać popsutego telefonu. Pomogła dopiero interwencja Wirtualnej Polski. Pan Jarosław właśnie odzyskał swój telefon... i dostał kolejny.

Przypomnijmy - cała sprawa zaczęła się pod koniec grudnia zeszłego roku . Pan Jarosław miał model Sony Xperia za ok. 2,5 tys zł. Ponieważ telefon mu się uszkodził, postanowił skorzystać z ubezpieczenia w Digital Care, które zostało sprzedane w ramach umowy z siecią Play. Wszystko miało się odbyć szybko i bezstresowo - kurier miał zabrać telefon, serwis miał naprawić urządzenie w 30 dni - i znów odesłać kurierem do domu naszego czytelnika.

Stało się jednak inaczej - kurier rzeczywiście przyjechał po telefon, ale potem zaczęły się komplikacje. Najpierw było pismo, że "w ciągu 30 dni telefonu naprawić się nie udało". Potem okazało się, że ubezpieczyciel nie może się dogadać z rzeczoznawcą co do kosztorysu naprawy. Mijały kolejne tygodnie, a pan Jarosław pozostawał bez telefonu. W końcu postanowił go odebrać i naprawić we własnym zakresie. Ale i to nie było takie proste. Kurier miał przysłać nienaprawiony telefon, ale się nie pojawiał. W końcu się okazało, że ubezpieczyciel nawet nie wie, gdzie jest telefon naszego czytelnika.