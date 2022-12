Suplement diety z niedozwolonymi substancjami. Specyfik wycofany ze sprzedaży

Kolejny suplement z Wrocławia na cenzurowanym

Boosteron Hardcore Testosterone Booster to drugi suplement diety z Wrocławia, przed którym ostrzega w tym tygodniu GIS. We wtorek inspektorat informował, że w partii suplementu diety MMASTER Raspberry również stwierdzono obecność niedeklarowanej substancji johimbiny. To ten sam składnik, co w przypadku Boosteron Hardcore Testosterone Booster.